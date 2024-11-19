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Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:30 Son Güncelleme: 19.11.2024 10:50

Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucu 2024 yılının Ağustos ayında şehit düşen Kırşehirli Şehit Astsubay Habip Murat Alp’in anısına Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesindeki bir okula kütüphane açıldı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit Murat Alp'in anısını yaşatmak isteyen şehidin ailesi ve silah arkadaşlarının girişimleri sonucu sosyal medya üzerinden kitap toplama kampanyası başlatıldı.Şehidin abisi Muhammed Alp öncülüğünde başlatılan ve büyük destek gören kampanya sonrası toplanan kitaplar ile Çiçekdağı'ndaki Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulu'nda bir kütüphane oluşturuldu.

Açılışı yapılan kütüphanenin hem öğrencilere hem de çevre halkına önemli bir eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran şehidin ailesi ve arkadaşları kitap kampanyasına destek olan herkese teşekkürlerini iletirken kütüphane ile Şehit Murat Alp" in ismimin daima yaşatılacağını belirtti.

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Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak
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