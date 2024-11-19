Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit Murat Alp'in anısını yaşatmak isteyen şehidin ailesi ve silah arkadaşlarının girişimleri sonucu sosyal medya üzerinden kitap toplama kampanyası başlatıldı.Şehidin abisi Muhammed Alp öncülüğünde başlatılan ve büyük destek gören kampanya sonrası toplanan kitaplar ile Çiçekdağı'ndaki Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulu'nda bir kütüphane oluşturuldu.

Açılışı yapılan kütüphanenin hem öğrencilere hem de çevre halkına önemli bir eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran şehidin ailesi ve arkadaşları kitap kampanyasına destek olan herkese teşekkürlerini iletirken kütüphane ile Şehit Murat Alp" in ismimin daima yaşatılacağını belirtti.