Şehidin adı okuduğu okulunda yaşayacak

Şehidin annesi Ayşe ve babası İsmail Kızıldağ, oğullarının adının okula verilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdiler. Şehit babası, "Oğlumun vatan uğruna şehit olması bizlere büyük gurur yaşattı. İsminin çocuklarımızın eğitim gördüğü okulda yaşatılması çok anlamlı. Burada okuyan çocuklarımızın vatanını seven evlatlar olarak yetişeceğine inanıyorum. Oğlumun adını yaşatan devletimize teşekkür ediyorum. Vatan bölünmez, şehitler ölmez" dedi.

Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ise şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını kaydederek, ""Şehidimizin adını yaşatmak bizlerin görevidir. Şehidimizin ismi milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Okunan duaların ardından şehit Eren Kızıldağ anısına okul bahçesine ağaç dikildi.