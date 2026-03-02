Haberler Yaşam Haberleri Şehidin şampiyon kızı
Giriş Tarihi: 2.03.2026

Şehidin şampiyon kızı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Şehidin şampiyon kızı
  • ABONE OL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016'da polis aracına düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Özel Harekat polisi Mustafa Çetin'in kızı Fatma Sena (13), Konya'da karate turnuvasında yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye'nin henüz 3 yaşındayken babası Özel Harekât polisi Mustafa Çetin'in tabutuna bakarken fotoğrafı ile hatırladığı Fatma Sena, şimdi ortaokul öğrencisi. Başarılı bir öğrenci olan Fatma Sena, Konya Okul Sporları Karate Turnuvası'nda Yıldızlar kategorisinde yarışarak büyük başarıya imza attı. Aynı zamanda milli sporcu da olan Fatma Sena, rakiplerini geride bırakarak Konya Şampiyonu olmayı başardı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin şampiyon kızı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz