Şehidin şampiyon kızı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016'da polis aracına düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Özel Harekat polisi Mustafa Çetin'in kızı Fatma Sena (13), Konya'da karate turnuvasında yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye'nin henüz 3 yaşındayken babası Özel Harekât polisi Mustafa Çetin'in tabutuna bakarken fotoğrafı ile hatırladığı Fatma Sena, şimdi ortaokul öğrencisi. Başarılı bir öğrenci olan Fatma Sena, Konya Okul Sporları Karate Turnuvası'nda Yıldızlar kategorisinde yarışarak büyük başarıya imza attı. Aynı zamanda milli sporcu da olan Fatma Sena, rakiplerini geride bırakarak Konya Şampiyonu olmayı başardı.