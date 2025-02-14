Şehidin son vasiyeti yerine getirildi: Babasının yanına defnedildi!

Şehit Oktay son vasiyetinde olduğu gibi babasının yanına defnedildi.



Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde 7 Şubat'ta, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oktay, önceki gün (13 Şubat) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MAYIS'TA EVLENECEKTİ

Şehit Osman Oktay için sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Hori Oktay, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak gözyaşı döktü.

Nişanlı olduğu ve mayıs ayında düğün yapacağı öğrenilen Şehit Osman Oktay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi İzmir'e gönderildi. Şehit için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı. Şehidin naaşı, cenaze aracı ile defnedilmek üzere vasiyeti doğrultusunda Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda babasının mezarının yanına defnedildi.