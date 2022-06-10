Şehir eşkıyaları, laf attıkları liseli kızları arabayla ezdi

Ankara Dikmen Caddesi'nde minibüsle sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan liseli 5 kız öğrenciye laf attı. Kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda minibüsün çarptığı öğrencilerden E.Y., S.S.Ö., S.Ü. ve K.Y. düşerek yaralandı. Öğrenciler, hastaneye kaldırılırken, Temel Y. ve arkadaşları minibüsle kaçtı. Polis kısa sürede şehir eşkıyaları Temel Y. ve 3 arkadaşını yakalayarak gözaltına alındı. Olayın görgü tanığı Eren Şahin, "Minibüste sarımsak satan kişiler, kızlara laf attı. Kızlarla şahıslar arasında tartışma çıktı, küfürleşmeler oldu. Daha sonra kızlar eve gitmek için yolun karşısındaki durağa geçti. Bu kişiler de 5 kızın üzerine minibüsü sürdü. Kızlardan 4'ü, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Sürücü minibüsle, diğer şahıslar ise yaya olarak kaçtı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.