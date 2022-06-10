Haberler Yaşam Haberleri Şehir eşkıyaları, laf attıkları liseli kızları arabayla ezdi
Giriş Tarihi: 11.6.2022

Şehir eşkıyaları, laf attıkları liseli kızları arabayla ezdi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Şehir eşkıyaları, laf attıkları liseli kızları arabayla ezdi
Ankara Dikmen Caddesi'nde minibüsle sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan liseli 5 kız öğrenciye laf attı. Kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda minibüsün çarptığı öğrencilerden E.Y., S.S.Ö., S.Ü. ve K.Y. düşerek yaralandı. Öğrenciler, hastaneye kaldırılırken, Temel Y. ve arkadaşları minibüsle kaçtı. Polis kısa sürede şehir eşkıyaları Temel Y. ve 3 arkadaşını yakalayarak gözaltına alındı. Olayın görgü tanığı Eren Şahin, "Minibüste sarımsak satan kişiler, kızlara laf attı. Kızlarla şahıslar arasında tartışma çıktı, küfürleşmeler oldu. Daha sonra kızlar eve gitmek için yolun karşısındaki durağa geçti. Bu kişiler de 5 kızın üzerine minibüsü sürdü. Kızlardan 4'ü, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Sürücü minibüsle, diğer şahıslar ise yaya olarak kaçtı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI ne kadar olacak belirleniyor! Emekli zammı 2022 temmuz maaşlar hesaplandı! SSK ve BAĞKUR emeklileri için en düşük bin 173 TL'lik artış gözüküyor!
Son dakika asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuz zammı hesaplama 2022 ile güncel asgari ücret fiyatları öğrenildi!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! 50 meslekte emekli ikramiyesi ve hesapları belli oldu
SİGARA FİYATLARI 11 HAZİRAN GÜNCEL LİSTE: SİGARAYA ZAM MI GELDİ? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
Survivor eleme adayı kim oldu? Final adayları potada! Bu akşam Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? (10 Haziran 2022)
EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için yol haritası belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
Benzine zam geldi mi? En son akaryakıt zammı sonrası 11 Haziran 2022 motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? Son dakika akaryakıt fiyatları
İzmir'de akıllara durgunluk veren dehşet! 'Köpek ısıracak' tartışmasında 3 kişiyi öldürdü! Bir aile yok oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevgi Yiğit kimdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehir eşkıyaları, laf attıkları liseli kızları arabayla ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA