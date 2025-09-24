Şehir eşkıyası trafikte dehşet saçtı: Önünü kestiği araca saldırdı!

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Ukraynalı sürücü ile turistlerin bulunduğu safari aracının sürücüsü arasında tartışma çıktı.

ÖNCE ARACINA ÇARPTI, SONRA SALDIRDI

İddiaya göre safari aracının sürücüsü önce Ukraynalı sürücünün aracına çarptı, daha sonra önünü kesip durdurdu. Araçtan inen sürücü küfür ederek, Ukraynalı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yoldan geçen bir kişinin sakinleştirmeye çalıştığı sürücü daha sonra safari aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

SALDIRI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ukraynalı sürücü ise yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü hızla yayıldı.