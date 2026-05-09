Şehir Hastanesinde ikinci bahar

Yaklaşık 12 yıldır diyabet hastası olan ve son 5 ayda gelişen diyabetik ülserler nedeniyle ayağında ciddi yaralar oluşan 26 yaşındaki Ali Yılan, farklı sağlık merkezlerinde uygulanan tedavilere rağmen iyileşemedi. "Ayağı diz altından kesilecek" denilen ve farklı hastanelere giden Yılan, yaralarını gören aile hekiminin girişimiyle Gaziantep Şehir Hastanesi Kronik Yara Bakım Kliniği'ne başvurdu. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Kale ve Dr. İsmet Güneş tarafından tedavi süreci başlatıldı. Kemiğe kadar ilerleyen enfeksiyon tespit edilen hastanın ayağındaki nekroz denilen ölü dokuları temizlendi. Günlük pansuman ve hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastanın kemiğindeki iltihap için antibiyotik tedavisi yapıldı. Ardında da hiperbarik oksijen tedavisi ve negatif basınçlı yara tedavisi uygulandı. Toplamda üç ameliyat geçiren hastanın yaraları başarıyla kapatıldı ve fonksiyonel olarak sağlığına kavuşması sağlandı.

AYAĞIM KURTARILDI

Tedavi sürecine ilişkin duygularını paylaşan Yılan, "Başka merkezlerde tedavi gördüm ancak sonuç alamadım. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdum. Burada uzun süren tedavi sonucunda ayağım kesilmekten kurtuldu. Başhekimliğe ve kronik yara bakım kliniği çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi. Op. Dr. Bülent Kale ise kronik yaraların yalnızca lokal bir doku kaybı olmadığını, yara ve hasta faktörlerinin birlikte rol oynadığı kompleks bir iyileşme sorunu olduğuna dikkat çekti. Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise, ileri teknoloji, güçlü kadro yapısı ve multidisipliner yaklaşımıyla bölgenin önemli referans merkezlerinden biri olarak dikkat çeken merkezin şifa dağıttığını söyledi. Uluşan, Sağlık Bakanlığı tarafından 3. basamak referans merkezi olarak konumlandırılan kliniğin, 18 yataklı servisiyle yalnızca Gaziantep'e değil, çevre illere de kapsamlı sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.