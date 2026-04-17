Şehir magandaları taksiciye saldırdı

İstanbul'da taksi şoförü olarak çalışan Azmi C., geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta seyir halindeyken müşteri olarak aldığı iki kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Olay, geçtiğimiz aylarda gece saatlerinde Beşiktaş'ta meydana geldi. Taksi şoförü Azmi C. (61), Topağacı civarından aldığı iki erkek yolcuyu Akaretler yönüne götürmek üzere aracına aldı. Yolculuk sırasında şahısların araç içinde bira içmek üzere olduklarını gören Azmi C, buna izin vermedi. Bu dakikadan sonra talihsiz adam yolcuların hedefi oldu. Kısa süre sonra taksiden inmeye yakın şüpheliler, "IBAN var mı?" diyerek para konusunu açtı. Takside kartla ödeme alamadığını söyleyen Azmi C., "IBAN yoksa para da yok" yanıtıyla karşılaştı. Parasını alamayan taksici, şahıslarla tartışmaya başlayınca darp edildi. Taksinin dışına da taşan kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzüne 7 dikişi atılan ve görme kaybı yaşayan Azmi C., saldırganlardan şikayetçi oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!