Giriş Tarihi: 22.03.2026

Şehir magandası polisle çatıştı

Bursa'da polis ekipleri Gemlik yönüne giden hafif ticari araçta bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hafif ticari aracı durduran ekiplere, sürücü Meryem Altaş, 'silah var' diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada arka kapıdan çıkan Berat İ., tabancayla Meryem Altaş'a ateş ederek göğsünden vurdu. Şüpheli, tabancasını polis ekiplerine doğrultunca bel ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ekipler, olay yerine ambulans talep etti. Meryem Altaş, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne, Berat İ. ise bilinci açık şekilde Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altaş, saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Berat İ.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

