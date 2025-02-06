Şehir Mezarlığında binlerce kişi depremde kaybettiklerini andı

Malatya'da 1237 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 444 kişinin de yaralandığı asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde kentte anma 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından koordinatör bakan olarak Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerini mezarlarını ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Malatya Şehir Mezarlığı'nda yoğun bir kalabalık oluştu. Kar yağışının etkili olduğu günde, mezarlığa gelen vatandaşlar, kaybettikleri sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Anma törenine katılanlar, duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Depremde kaybettikleri annelerini, babalarını; çocuklarını ve kardeşlerini ziyaret eden Malatyalılar, derin bir acı ve hüzün içinde dua ettiler. Mezar ziyaretlerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde Malatya'da hayatını kaybedenlerini isimlerinin bulunduğu 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı'nı da ziyaret eden Bakan Ersoy, anıta karanfil bıraktı.