Şehit Yusuf Açay son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da görev esnasında meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Yusuf Açay için memleketi Kırıkhan'da tören düzenlendi. Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay 'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin yapılacağı Kırıkhan mezarlık kompleksine getirildi.

Burada düzenlenen törene Hatay valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Emine Açay'ın zorlukla ayakta durduğu cenaze töreninde Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın cenazesi öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan şehitliğinde dualarla toprağa verildi.

Şehidin son yolculuğuna uğurlandığı cenaze namazında duygusal anlar yaşandı. Bekar olan 23 yaşındaki Açay'ın babasının 2003 yılında vefat ettiği ve yetim olduğu öğrenildi.