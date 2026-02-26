Şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Programa, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Merve İnce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçaslan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Yöneticiler, iftar boyunca masaları tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip, taleplerini dinledi. İlçe Müftülüğü tarafından yapılan duaların ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.