Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılması açısından derneğin varlığını çok önemsediğini kaydetti, şunları söyledi: "15 Temmuz kurşun yarası gibidir. Kurşun yarası ilk başta sıcaktır, pek hissedilmez. 15 Temmuz da üzerinden zaman geçtikçe ne anlama geldiğinin daha derinlerde anlaşıldığı bir gece."

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız da, "Dernek yönetim kurulu üyelerimiz son derece gayretle, azimle bu işe gönüllü olarak sahip çıkıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MEŞALEMİZDİR"

Ayyıldız, bölgedeki gelişmelere değinerek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğini, cesaretini bizatihi yaşayarak müşahede ettiysek bugün de etrafımız ateş çemberiyken onun dirayeti, cesareti ve liderliğiyle hamdolsun büyük bir güven içerisinde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine doğru ilerliyoruz. Coğrafyamız bu haldeyken Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve dirayeti bizler için geleceğimizi aydınlatan en önemli meşaledir."

"UNUTULAN DARBELER TEKRARLANMAYA YÜZ TUTAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da darbe girişimi sonrasında Hukukçular Derneği ile birlikte bir platform oluşturduklarını hatırlatarak, 300 avukatla birlikte hem gazilerin hem de şehit yakınlarının avukatlığını yaptıklarını belirtti. Yıldırım, 15 Temmuz'da kullanılan askeri unsurlara değinerek, "9 bin asker, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bin silahla birlikte darbeye kalkışan bir FETÖ örgütünden bahsediyoruz." dedi.

"AYIN HER GÜNÜNDE ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTEYİZ"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "15 Temmuz Derneği olarak yalnızca ramazan ayında iftar programları değil, ayın her gününde Türkiye'de 62'ye yakın ilde şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geliyoruz." diye konuştu.