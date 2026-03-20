Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İstanbul Şişli'de Taşyapı Etkinlik Alanı'nda Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde, 15 Temmuz Derneği tarafından 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programı gerçekleştirildi. Programa Adalet Bakanı Yardımcısı Sedat Akyıldız, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, milletvekilleri, Türk Silahları Kuvvetleri ordu komutanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde şehitleri anmak ve 15 Temmuz şehitleri ruhlarına dualar göndermek için bir araya gelinen iftar programında dualar edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte davetliler oruçlarını açtı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Türkiye'de 62'ye yakın ilde şehit aileleri ve gazilerimizle sürekli bir araya geliyoruz" dedi.