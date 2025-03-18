Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası

Antakya Kaymakamlık Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kent protokolü şehit aileleri, gazi ve yakınları katıldı. Vatan kahramanlarına olan saygı ve minnettarlık duygularının dile getirilerek dualar edildiği törende, kahramanların öz geçmişleri ve fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterimi yapıldı.

TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ZAFERLERİNDEN BİRİSİ ÇANAKKALE'DİR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı törende yaptığı konuşmada, " Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 110. Yıl Dönümünü idrak etmekteyiz. Şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, asla boyunduruk altına alınamayacak Aziz Milletimizin, mukaddesatı için neler yapabileceğinin tüm Dünya'ya ilan edildiği tarihtir. Devletimiz, vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarını ve onların aziz hatırasını hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır. İşte bugün, bu asil duruşun ve vatan sevgisinin nişanesi olarak, devletimizin en yüksek onur madalyalarından biri olan Devlet Övünç Madalyasını Aziz Şehitlerimizin Ailelerine ve Kahraman Gazilerimize tevcih etmenin gururunu yaşıyoruz."

MADALYALAR MİNNETTARLIĞIN GÖSTERGESİ

"Bu madalyalar, sadece birer nişan değil; milletimizin kahraman evlatlarımıza duyduğu minnettarlığın, Devletimizin vefa borcunun ve canımızdan Aziz bildiğimiz bu vatana olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Çünkü bizler, Şehitleri ve Gazileriyle var olan bir necip milletiz. Tarih boyunca bu topraklarda her daim istiklal ve istikbalimizi korumak için mücadele ettik. Bugün burada isimlerini andığımız Kahramanlarımız, işte bu kadim mücadelenin birer şeref timsalidir. Sizler, bu vatan uğruna en büyük fedakârlığı göstererek, en kıymetli varlıklarınızı, evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, babalarınızı bu topraklar için toprağa verdiniz. Ama bilin ki onlar, bu toprakların bağrında, milletimizin kalbinde ebediyen yaşamaya devam edeceklerdir."

MADALYALARINIZI ÖVÜNÇLE TAŞIYIN

"Kahraman Gazilerimiz, 1071'den bu yana; Malazgirt'te Çanakkale'de, Millî Mücadele'de, 15 Temmuz'da ortaya konan inanç, ruh ve kararlılık; "Vatan sevgisi imandandır." Şiarının en net tezahürüdür. Bu mücadelenin en önemli unsuru olarak sizler, vatan savunmasının yaşayan şahitlerisiniz. Uğrunda can verdiğimiz bu toprakları, kanınızla suladınız. Bedenlerinizde taşıdığınız fedakârlık nişanlarıyla bu milletin onurunu yükselttiniz. Sizler, bu ülkenin ebedi kahramanlarısınız. Bugün burada sizlere takdim edilen Devlet Övünç Madalyası'nı, bu fedakarlığınız bir nişanesi olarak onurla taşıyınız."

SONSUZA DEK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLACAK

"Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı'nda da Vatan uğrunda, istiklal uğrunda, mukaddes değerlerimiz uğrunda yârdan, anadan, serden geçen Şehit ve Gazilerimizin maneviyatı sonsuza dek en büyük gücümüz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası'nın Aziz Şehitlerimizin Ailelerine ve Kahraman Gazilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 110. Yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları başta olmak üzere Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman Gazilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyor; Şehitlerimizin ailelerine sabır, metanet ve gurur dolu yarınlar temenni ediyorum." dedi.

Tören sonunda, protokol üyeleri tarafından gazilere devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.