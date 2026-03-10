Haberler Yaşam Haberleri "Şehit aileleri ve gazilerimiz göz bebeğimizdir"
Giriş Tarihi: 10.03.2026 11:28

"Şehit aileleri ve gazilerimiz göz bebeğimizdir"

Şahit aileleri ve gazilerle iftar açan Adana Valisi Mustafa Yavuz: Devletimizin tüm kurumları sizlere gözümüzün bebeği gibi bakacak, her zaman yanınızda olacaktır.

Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği şehit aileleri ve gazilerle polisevinde gerçekleşen iftarda bir araya gelen Adana Valisi Mustafa Yavuz, Çukurova ve Toroslar başta olmak üzere bu topraklar her zaman kahraman evlatlar yetiştirdiğini kaydetti. Vali Yavuz, "Bu topraklarda yetişen kahraman evlatlarımız söz konusu vatan, bayrak ve bağımsızlık olduğunda gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmektedir" dedi.

Tarihten bugüne verilen mücadelelere de değinen Vali Mustafa Yavuz, "Malazgirt'ten Sakarya'ya, Sakarya'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a ve terörle mücadeleye kadar vatan uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Devletimizin tüm kurumları sizlere gözümüzün bebeği gibi bakacak, her zaman yanınızda olacaktır" diye konuştu.

