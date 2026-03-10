Şehit anneleri ve işten atılan kadınlar aynı sofrada buluştu

Diyarbakır'da Memur-Sen tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle organize edilen kadın buluşmasında şehit anneleri ile DEM Partili belediyelerde işten atılan kadınlar iftarda aynı sofrada buluştu. Öğretmenevi'nde düzenlenen organizasyona katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kadınlarla tek tek ilgilendi, sorun ve taleplerini dinledi. Suna Kepolu Ataman, AK Parti iktidarında kadınlara yönelik olarak atılan adımları ve yapılan reformları anlattı. Konuşmasında İsrail ve ABD'nin haydutluğuna da değinen Ataman, güçlü devletin önemine dikkat çekti.

Ataman, "Bugün içinde bulunduğumuz coğrafyadaki olaylara bakıyoruz güçlü devletin, milletin emrindeki devletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık gördük" dedi. Memur- Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail ve ABD'nin bölge ülkelerine yönelik saldırılarında büyük bedeli yine kadınların ödediğinin altını çizerek, "Kadının emeğini ve değerini koruyacak politikalar, onu sadece ekonomik bir figür olarak değil; yaşamın her alanında yüksek kazanım üreten, fıtratıyla barışık bir özne olarak konumlandırmak zorundadır. İnsanı anlamlı kılan ahlaki, estetik, dini ve ailevi değerler, kadınlarla birlikte dünyayı güzelleştiren önemli iksirlerdir" diye konuştu