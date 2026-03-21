Şehit annesi Huriye Yiğit kızından ayrı 10. bayramını yine şehitlikte karşıladı

15 Temmuz gecesi izinli olmasına rağmen görev yerine koşan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşmüştü. Aradan geçen yıllara rağmen acısı dinmeyen anne Huriye Yiğit, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kızının mezarını ziyaret etti.

KIZINA ÇOK SEVDİĞİ ÜNİFORMASINI GÖTÜRDÜ

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki şehitliğe kızının çok sevdiği polis üniformasını götüren anne Huriye Yiğit, duygusal anlar yaşadı. Üniformayı koklayarak gözyaşlarına hâkim olmaya çalışan Yiğit, "Ağlayıp düşmanları sevindirmeyeceğim. Cennet'im, bak sana çok sevdiğin üniformanı getirdim. Sen bu üniforma içinde bu ülkeye hizmet ettin. Bu ülke için şehit oldun." dedi. Kızının kendilerine büyük bir gurur ve onur bıraktığını ifade eden Huriye Yiğit, hatıralarla ayakta kalmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"CENNETSİZ 10. BAYRAMIMIZ"

Her bayram kızının yanlarına gelip ellerini öptüğünü söyleyen acılı anne, bu bayramların artık eksik geçtiğini belirten şehit annesi Huriye Yiğit, "Kızım hiçbir bayramda bizi ihmal etmezdi. Şimdi 10. bayramımızı onsuz geçiriyoruz. O gelip elimi öpemese de ben onun mezar taşını öperek bayramlaşıyorum Rabbim bize bunları yaşatan hainleri iki cihanda da helak etsin inşallah" diye konuştu.