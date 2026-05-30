Şehit annesine anlamlı ziyaret

Samsun
Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ ve eşi Selda Alâ, 90 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı'yı ailece ziyaret ederek elini öpüp bayramını kutladı. Ziyaret sırasında Tümgeneral Davut Alâ, şehit annesi Bedriye Hamlı'ya üzerinde "Türkiye" yazan Türk bayrağını hediye etti. Tümgeneral Alâ ve ailesi, daha sonra Asri Mezarlığı Şehitliği'ndeki şehitleri ve Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabrini de ziyaret ederek dua okudu. Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, Tümgeneral Ala için "Sen ne güzel komutansın. Bu bayramda yine oğlumun asker kokusuyla geldin. Sen de benim oğlumsun. ki yanımdasınız,iyi ki varsınız" dedi.