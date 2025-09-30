Haberler Yaşam Haberleri Şehit Arif Özdemir’in ailesine taziye ziyareti
Şehit Arif Özdemir’in ailesine taziye ziyareti

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Jandarma VI. Kademe Çavuş Arif Özdemir ile Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, devriye görevi sırasında bulundukları jandarma aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit düştü.

Şehit haberinin ardından Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ve Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, şehidin anne ve babası Erol – Emine Özdemir'i ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyarette şehidin ruhuna dualar okunurken, protokol üyeleri aileye başsağlığı dileklerini iletti. Vali Mehmet Makas, şehitlerin bu vatanın en büyük emaneti olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, sizlere sabır versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek Köyü nüfusuna kayıtlı olan Şehit Arif Özdemir'in cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazına müteakip Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eldelek Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

