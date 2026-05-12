Şehit askerin cenazesi ailesinin talebi üzerine 14 yıl sonra İstanbul’a nakledilecek

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Uğur Sağdıç, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da ikamet eden şehit ailesi, evlatlarının kabrini daha sık ziyaret edebilmek amacıyla cenazenin nakli için Tokat Valiliği'ne dilekçe verdi. Başvurunun onaylanmasının ardından nakil süreci başlatıldı.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Turhal ilçesindeki Yavşan Mezarlığı'nda bulunan şehidin kabri, yetkililer huzurunda açıldı. Dualar eşliğinde kabirden çıkarılan şehit Sağdıç'ın cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabuta konuldu, askerlerin omuzlarında taşınarak Turhal Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına yerleştirildi. İstanbul'a gönderilen Şehit Piyade Er Sağdıç'ın, cenazesi, Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör