Şehit ateşi Isparta’ya düştü

Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazada 4 Katar askeri personeli ile birlikte 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve ASELSAN'da görevli 2 Türk teknisyenin şehit olduğu bildirildi.

ACI HABER ISPARTA'YA ULAŞTI

Şehitler arasında yer alan Hv. Svm. Binbaşı Sinan Taştekin'in Ispartalı olduğu bilgisi kentte büyük üzüntüye neden oldu. Şehidin Gülcü Mahallesi'nde ikamet eden anne ve babasına acı haberin yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokakta duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar taziye için eve akın etti. Şehidimizin eşinin Konya'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Taştekin'in defin yeri ise aile tarafından henüz netleşmediği kaydedildi.

EĞİTİM FAALİYETİ SIRASINDA KAZA

Helikopterin, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında görevde olduğu, 21 Mart akşamı teknik arıza sonucu kaza-kırıma uğradığı belirtildi. Enkaz ve naaşlara arama-kurtarma çalışmalarıyla ulaşıldı.