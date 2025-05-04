Şehit ateşi Sinanpaşa’ya düştü

Operasyon sahasında görevli İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen, 3 Mayıs 2025 tarihinde, terör örgütü mensuplarınca önceden araziye yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak ağır şekilde yaralandı. Yaralanmasının ardından bölgeden derhâl tahliye edilerek askeri helikopterle hastaneye sevk edilen kahraman Mehmetçik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberi, başta ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

ŞEHİT ATEŞİ MEMLEKETİ AFYONKARAHİSAR'A DÜŞTÜ

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin ailesine iletilirken, aile fertleri Ankara'ya hareket etti. Uzun süredir TSK bünyesinde görev yaptığı ve birçok kritik operasyonda yer aldığı öğrenildi. Kahraman asker Özen'in için bugün Ankara'da tören düzenlenecek.

EVLİ BİR ÇOCUK BABASIYDI

Yeşim Özen ile evli ve 1 çocuk babası olan 1998 doğumlu İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen bugün öğlen saatlerinde Afyonkarahisar'a getirilecek. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine morguna konulacak olan şehit Özen, yarın öğle namazına müteakip Sinanpaşa İlçesine bağlı Çobanözü Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.