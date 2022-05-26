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Giriş Tarihi: 26.5.2022 12:09 Son Güncelleme: 26.5.2022 12:13

Şehit ateşi Yozgat'a düştü!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit ateşi Yozgat’a düştü!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda Yozgatlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit düştü. Meral'in şahadet haberi Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade sözleşmeli Er Mehmet Meral Şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ŞAHADET HABERİ YOZGAT'TAKİ BABA OCAĞINA VERİLDİ

Şehit haberinin ardından Yozgat Valisi Ziya Polat'ta sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak; "Sorgun ilçesi Nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral Pençe-Kilit Harekatında şehit düştü. Şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Öte yandan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şahadet haberi, Sorgun ilçesindeki ailesine verildi.

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Şehit ateşi Yozgat'a düştü!
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