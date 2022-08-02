Şehit babası ’kınalı kuzum’ türküsünü anlattı: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum





'TAKDİRİ İLAHİ BÖYLEYMİŞ'

3 kızı olan ve tek oğlunu şehit veren milli eğitimden emekli Şahin Yoğurtcu, 3 yıl önce bestelediği türkünün hikayesini DHA'ya anlattı. Şahin Yoğurtcu, türküyü 1 Mayıs 2019 tarihinde Suriye'nin Azez kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan oğlunun memleketleri Çankırı'dan arkadaşı Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için yazdığını söyledi. Uzun yıllar müzikle uğraştığını, söz ve müziği kendisine ait eserler yaptığını anlatan baba Yoğurtcu, "2019 yılında memleketimiz Çankırı'da Yalçın Koca diye şehidimiz vardı. Onun ilk şehit haberini veren de oğlumdu. Şehidimiz için 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü yazdım. İlk bir kıtasını onun için yazmıştım. İçimden o şekilde geldi. Sonra diğer iki kıtasını içimden gelerek tamamladım. Ama Allah öyle bir şey yaptı ki demek ki ben kendime olacakmış, kenti oğlum için yazmış gibi oldum şu anda. Şehit olmadan 11 gün önce sosyal medyada paylaşmıştım. Nasip, takdiri ilahi böyleymiş" ifadelerini kullandı.