Şehit babasına ‘dilenci’ diyen halk otobüsü şoförüne gözaltı

Olay, 21 Ekim´de akşam saatlerinde, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Aralarında 2009 yılında Kocaeli´nin Kandıra ilçesinde şehit olan Şehit Piyade Er Ali Kıraç´ın babası Kaya Turan Kıraç´ın da olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde soğukta bekleyen yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Yolcular ile otobüs şoförü M.B. arasında tartışma yaşandı. M.B. bu sırada yolcular arasında yer alan şehit babası Kıraç´a da belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle ´dilenci´ diyerek hakaret etti. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şikayet üzerine otobüs şoförünün iş akdi feshedildi. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından halk otobüsü şoförü şehit babasına hakaret suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Halk otobüsü şoförü işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.