Şehit babasına ’dilenci’ diyen halk otobüsü şoförüne gözaltı

Sivas'ta şehit babası Kaya Turan Kıraç'a (62) "dilenci" diyerek hakaret eden halk otobüsü şoförü Murat B. (33) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay 21 Ekim'de, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Murat B., yolcular arasında yer alan Şehit Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'a, belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle "dilenci" diyerek hakaret etti. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şikâyet üzerine otobüs şoförünün iş akdi feshedildi. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından halk otobüsü şoförü, şehit babasına hakaret suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.