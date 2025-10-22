Şehit babasına hakaret edip darp etmeye çalıştı!

Çayboyu Mahallesi hattında çalışan halk otobüsünün şoförü otobüse binen şehit babası K.D.K ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle halk otobüsü şoförü şehit babasına 'dilenci' diyerek hakaretler etmeye başladı. Şehit babasının üzerine yürüyen halk otobüsü şoförü darp etmeye çalıştı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle yaşanan olay sakinleştirildi. Şehit babasının halk otobüsü şoförünü şikayet etmesiyle adli süreç başlatıldı. Sivas Belediyesi Halk Otobüsü Kooperatifi şoförün iş akdini sonlardı. Yaşanan olayın ardından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Fatih Deveci, duruma tepki gösterdi.

Bu ahlaksız ve saygısız davranışı şiddetle kınadıklarını belirten Deveci, "Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir. Bugüne kadar benzer mağduriyetlere sabır ve sükûnetle yaklaşmış olsak da, yaşanan bu son olay bardağı fazlasıyla taşırmıştır. Bundan böyle şehit ve gazi ailelerimize yönelik her türlü saygısızlık, hakaret veya hadsizlik, kimden gelirse gelsin, en sert şekilde karşılık bulacaktır. Hiç kimse şehitlerimizin emanetlerini rencide edemez, aşağılayamaz, hor göremez. Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır." dedi.

Olayın hemen ardından gerekli mercilerle görüştüklerini ve şehit babasının hakkını savunmak ve adaletin sağlanması amacıyla girişimlerde bulunduklarını belirten Deveci, "Yapılan görüşmeler sonucunda ilgili otobüs şoförü hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Ancak bu olay vesilesiyle bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin ortak vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.