Şehit babasından yürek yakan istek: "Şehidim de çok severdi ne olur beni götürün"

Taziye için Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki şehit evine gelen MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılan şehit babası Ünal Aykut, gözyaşları içinde şu cümleyi kurdu: "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim."

Duygu dolu anlara sahne olan buluşmada, MHP İl Başkanı Şirin, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin size selamları var. Her an sizi görmekten büyük onur duyar. Şehidimizin ailesi bizim baş tacımızdır. Bu isteği büyük bir gururla kendisine ileteceğiz" dedi. Şehit İlker Aykut'un ardından Muratlı'yı saran hüzün, bir kez daha bu samimi buluşmayla gözler önüne serildi.

