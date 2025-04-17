Şehit Başkan Hamit Fendoğlu ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve Fendoğlu ailesi ile vatandaşlar katıldı.

1978 yılında bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Hamit Fendoğlu gelini ve iki torunu için aile kabristanlığında dua edilerek anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "O dönemde yapılan menfur bir saldırı ile gelini ve iki torunu ile birlikte Malatya eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu şehit olmuş ve Malatya'yı yasa boğmuştu. O dönemde Hamido'ya sahip çıkan millet şimdi de şehitlerine ve vatanına sahip çıkmaya devam ediyor. Bizde millet adamı olan şehit Hamido'yu unutmadık, unutmayacağız. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.