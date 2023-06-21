Şehit Bayracı kabri başında anıldı

İlk olarak Şehit P. Söz. Er Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulunda Şehidin ailesiyle bir araya gelen Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, şehidin babası Ahmet Bayracı' ya çiçek takdim etti.

Daha sonra Kaymakam Cafer Kaymakçı ve beraberindekiler Şehit P. Söz. Er Resul Bayracı'nın Tercan ilçe mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Düzenlenen programa Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı'nın yanı sıra Tercan İlçe Jandarma Komutanı V. J. Asb. Kd. B.Çvş Yunus Güloğlu, Tercan İlçe Emniyet Müdürü V. Muhammet Ali Demirci, Tercan İlçe Milli Eğitim Müdür V. Gökhan Dişkeser ve Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.