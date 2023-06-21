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Giriş Tarihi: 21.6.2023 20:07 Son Güncelleme: 21.6.2023 20:18

Şehit Bayracı kabri başında anıldı

18 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri ili kırsalındaki bir üs bölgesine Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca, güvenlik kuvvetlerine karşı yapılan bir hain saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Resul Bayracı için şahadetinin yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Şehit Bayracı kabri başında anıldı

İlk olarak Şehit P. Söz. Er Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulunda Şehidin ailesiyle bir araya gelen Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, şehidin babası Ahmet Bayracı' ya çiçek takdim etti.

Daha sonra Kaymakam Cafer Kaymakçı ve beraberindekiler Şehit P. Söz. Er Resul Bayracı'nın Tercan ilçe mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Düzenlenen programa Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı'nın yanı sıra Tercan İlçe Jandarma Komutanı V. J. Asb. Kd. B.Çvş Yunus Güloğlu, Tercan İlçe Emniyet Müdürü V. Muhammet Ali Demirci, Tercan İlçe Milli Eğitim Müdür V. Gökhan Dişkeser ve Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

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Şehit Bayracı kabri başında anıldı
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