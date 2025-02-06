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Giriş Tarihi: 6.2.2025 09:40 Son Güncelleme: 6.2.2025 10:32

Şehit Binbaşı Kemal Yetişen İçin Şırnak’ta Tören Düzenlendi

Kuzey Irak’ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında dün PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için Şırnak’ta tören düzenlendi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şehit Binbaşı Kemal Yetişen İçin Şırnak’ta Tören Düzenlendi

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehit Binbaşı Yetişen için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Edilen duaların ardından Şehit Binbaşı Mustafa Yetişen'in cenazesi Aydın'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

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Şehit Binbaşı Kemal Yetişen İçin Şırnak’ta Tören Düzenlendi
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