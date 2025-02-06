Şehit Binbaşı Kemal Yetişen İçin Şırnak’ta Tören Düzenlendi

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehit Binbaşı Yetişen için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Edilen duaların ardından Şehit Binbaşı Mustafa Yetişen'in cenazesi Aydın'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.