Şehit Binbaşı Sinan Taştekin memleketi Isparta’da ebediyete uğurlandı

Öğle saatlerinde Süleyman Demirel Havalimanı'nda şehidi karşılama törenine Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidin ailesi ve yakınları ile askeri erkan ve protokol üyeleri hazır bulundu. Acılı anne Sezen, "Yürüyebilecek misiniz?" sorusuna, "Yürürüm, yakışıklı oğlum benim. Ben oğlum için her şeyi yaparım" cevabını verdi. Sinan Taştekin'in eşi Nergis Taştekin ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Karşılama törenin ardından Şehit Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi helallik için Gülcü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Buradaki törene Taştekin ailesi ve akrabalarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Buradaki helallik ve duanın ardından şehidin cenazesi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na (Isparta Valiliği önü) getirildi. Acılı anne oğlunun tabutuna sarılıp, "Gurur kaynağım benim, al bayraklı yavrum, seninle gurur duyuyorum" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Binbaşı Sinan Taştekin için Isparta'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Isparta Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, belediye başkanı, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNENİN AĞIDI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Taştekin, bugün ikindi namazını müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda (Isparta Valiliği önü) kılınan cenaze namazının ardından Isparta Şehitliği'nde defnedildi. Cenaze töreninde acılı aile, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.