Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze töreninde duygu dolu anlar! Eşi ile kızının feryadı yürekleri dağladı

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan saat 00.50'de havalandıktan sonra F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde annesi Şehriban Bolat, babası Yusuf Bolat, ağabeyleri Mustafa Kemal ve Hüseyin Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat ile aile yakınları ve komşuları yer aldı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar da katıldı. Şehidin ailesinin ve silah arkadaşlarının da katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve küçük kızı Nil, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği o anlar, törene katılan herkesi derinden sarstı.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'ndeki baba evini yasa boğdu. Sokaklar Türk bayraklarıyla donatılırken, Bolat ailesinin daha önce de bir erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi. Mahalle sakinleri adına konuşan Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, şehidin çocukluğunu çok iyi bildiklerini vurguladı. Özdemir, "Küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Bu onun en büyük hayaliydi" sözleriyle ailenin acısını paylaştı. Düzenlenen resmi törenin ardından kahraman pilot, gözyaşları arasında Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.