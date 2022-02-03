Şehit Burak Tortumlu’nun hayali gerçek oluyor

Erzurumlu Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu, 2017 yılında Tunceli'de Uzman Çavuş olarak göreve başladı. 21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli kırsalı Mercan Dağları mevkiinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Eren-7 Operasyonunda yaralandı. PKK'lı teröristlerin kurşunları ile yaralanan Tortumlu, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. 1 çocuk Babası Şehit, baba ocağı Erzurum'da defnedildi.

Şehadetinin ardından kitaplara olan sevgisi ise ablası Miray Tortumlu ve eşi Eda Tortumluya ilham oldu. Şehit olmadan önce bir kitap yazan Şehidin, Lodos Kralı adlı kitabı ise az sayıda da olsa eşi ve ablasının girişimleri ile bastırıldı. Daha önce doğum günü nedeniyle arkadaşlarının hatıra baskı olarak hediye ettikleri kitabı bastıran Miray Tortumlu ve Eda Tortumlu, şehidin adına bir kütüphane kurmak için girişimlerde bulundu. Erzurum Yakutiye Elektrik - Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulumuna başlanan kütüphanede, kitaplara olan sevgisiyle bilinen şehidin ismi yaşatılacak. Fiziki ortamı tamamlanan kütüphanenin hizmete açılması için ise kitapların tamamlanması bekleniyor.

KÜTÜPHANE KURMA HAYALİ VARDI

SABAH'a konuşan Şehit Burak Tortumlu'nun ablası Miray Tortumlu, kardeşinin kitaplara olan sevgisini ve kendisine bir kütüphane kurma hayalini anlattı. Tortumlu; "Miray ile aramızda 8 yaş vardı. O bizim en küçüğümüzdü. Çocukluğundan beri çok büyük bir bayrak sevgisi kazanmıştı. Daha 5-6 yaşlarında bile yatağının başına Türk Bayrakları asardı. Bunun yanında kitap okumayı da çok severdi. Hep kavga ederdik o senin kitabın bu benim kitabım diye. Sürekli kitap okurdu. 'Kitaplara verdiği paraya hiç acımıyorum' der espri yapardı. Kitaplar üzerine sohbetler ederdik. Hayali hep bir kütüphane kurmaktı. Çocuklara faydalı olmaktı. Hem kendi için hem çocuklar için kütüphane kurmayı hayal ederdi. Kendisi göremedi ama hissettiğini biliyorum. Onun bu hayali bize vasiyet oldu. Eşi Eda ile düşündük, kütüphane kurmaya karar verdik. Gerekli izinlerimizi aldık. İnşallah Şehit Burak Tortumlu Kütüphanesinin ilkini açtıktan sonra devamını da açarız" dedi.

YAZDIĞI KİTABI, ABLASI VE EŞİ BASTIRDI

Şehidin Eski dönem hükümdarların ve askeri savaşları konu edindiği 'Lodos Kralı' adlı kitap yazdığını söyleyen Tortumlu, o kitabı da az sayıda bastırdıklarını söyledi. Tortumlu; "Kardeşim hem okur hem de yazardı. Deneme yazıları olurdu. Kitap yazdığında bana söyledi. Belki ilerde yayınlarım diyordu. Bende ona 'seni kim okur' diye takılıyordum. O da bana 'Bir gün belki herkes okur' diye yanıt verirdi. Doğum gününde arkadaşları bu yazdıklarını kitaplaştırıp kendisine hediye etmiş. Ben hatıralara çok önem veririm. Saklamam için bana getirdi. Şehadetinden sonra o kitabı alıp az sayıda bastırdık" diye konuştu.