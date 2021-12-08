Şehit Celil Mutlu’nun ismi doğacak oğluyla yaşayacak

Ağabey Hüseyin Mutlu ise, şehit kardeşi ile en son telefonla görüştüğünde ne zaman geleceksin diye sorduğunu belirterek, "Herkes bana bunu soruyor" dedi. Burada biraz işlerim yoğun, timi bırakamam bu işleri biraz bitirmeden sonra gelmem dediğini aktararak şöyle konuştu:

"Zaten evlendikten sonra 1,5 seneye yakın gelmedi. Eşi hamile izine çıkacaktı. Bu ayın 20'si gibi gelmeyi düşünüyordu. Ben şehit olduğu saatlerde mesaj attım. Sesini duymak için birader bir görüşelim mi diye. Ben mesaj attıktan sonra o bana müsait olunca mutlaka dönerdi, dönmedi babamın yanına geldim. Babamda annemi Kur'an kursundan getirdi. Annemin kucağında Kur'an vardı, tam o sırada kaymakam ve sağlık ekipleri geldi eyvah dedim ve yüreğim yandı. Günlerdir içimde bir sıkıntı vardı demek ki şehit olacakmış."