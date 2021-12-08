Şehit Celil Mutlu’nun ismi doğacak oğluyla yaşayacak

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda oğlu şehit olan baba Ali Mutlu ile ağabeyi Hüseyin Mutlu taziye evinde gazetecilere konuştu.
"Oğlum Orman mühendisliğini bitirdi ve mühendis oldu. Ancak kısmet rızkı Jandarma Astsubaylıktaymış" diyen baba Ali Mutlu, bu ayın 20'sinde izine geleceğini anımsatarak, "Eşi hamile olduğu için gelip bir ay kadar kalacaktı. Kısmet böyleymiş kendi gelemedi misafirleri geldi. Adına kurban olduğum Allah'ım onu yaratmış bu dünyadaki yaşayacağı rızkını vermiş. Şehit olduğu saate kadar da ona verdiği rızık bitmiş. Benim çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş dibine de yatmış. Alnının akıyla vatanının bayrağının toprağı için mücadele yapmış ve orada şehit olmuş onun içinde her zaman alnım açık kafam dik ve gururluyum" dedi.
"Oğlumun şehit olduğu mağaradan 9 teröristi etkisiz hale getirilmiş ve mağaranın önüne dizildiğini dile getiren Mutlu, teröristin 2 tanesini de kendi almış kellesini zaten. Geri kalanını da arkadaşları kanını yerde bırakmamış orada terörist olarak ne varsa hepsini sıçan ölüsü gibi çıkarmış mağaranın kapısına da dizmişler. Bende onu duyunca ciğerim biraz soğudu. Zaten vatan bayrak olmasa aile olsa ne yazar. Vatan olmazsa aile hiçbir şeye yaramaz. Önce vatanı kurtardıysan ailenle de dostunla da mutlu olursun. Benim çocuğum böyle niyetteydi." diye belirtti.
Annesine çok düşkün olduğunu kaydeden baba Ali Mutlu, bu nedenle de annesinin üzüntüsü çok büyük diyerek şöyle konuştu: "Celil herhalde sürpriz yapacak diyordu. Ayın 20'sinde geleceği belli ama annesi hep, 'belkide bugün yarın gelip sürpriz yapacak' diyordu. Evvelden öyle sürprizler yapardı. Vatanımız sağ olsun, bayrağımız sağolsun, inşallah 3 aya yeni bir Celil geliyor, cinsiyeti de belli olmuş. Şehidimizin yerine aslan gibi bir Celil geliyor. O da babası gibi yiğit olur."
Ağabey Hüseyin Mutlu ise, şehit kardeşi ile en son telefonla görüştüğünde ne zaman geleceksin diye sorduğunu belirterek, "Herkes bana bunu soruyor" dedi. Burada biraz işlerim yoğun, timi bırakamam bu işleri biraz bitirmeden sonra gelmem dediğini aktararak şöyle konuştu:
"Zaten evlendikten sonra 1,5 seneye yakın gelmedi. Eşi hamile izine çıkacaktı. Bu ayın 20'si gibi gelmeyi düşünüyordu. Ben şehit olduğu saatlerde mesaj attım. Sesini duymak için birader bir görüşelim mi diye. Ben mesaj attıktan sonra o bana müsait olunca mutlaka dönerdi, dönmedi babamın yanına geldim. Babamda annemi Kur'an kursundan getirdi. Annemin kucağında Kur'an vardı, tam o sırada kaymakam ve sağlık ekipleri geldi eyvah dedim ve yüreğim yandı. Günlerdir içimde bir sıkıntı vardı demek ki şehit olacakmış."
Bulmuş mağarayı timine içeri girmeden 'Ben gireceğim siz bekleyin sizde bana dua edersiniz' demiş. En son konuşması bu diyen ağabey Hüseyin Mutlu, şöyle devam etti:
"Vatan severdi kardeşim vatan için canını da verdi daha doğrusu ailemden önce vatanım gelir derdi. Vatan aşkı uğruna canını bile esirgemedi. Sohbet ortamında dünyalık bir şeye tasalanma abi derdi. Ben bir şehit olsam siz rahat edersiniz derdi. Genelde operasyonlara katılıyordu, batı görevi yapmadı sayılır. Afrin'e gitti çatışmalara girdi görev adamıydı. Eşim olsun, ailem olsun benim için ikinci plan benim için önce bayrak vatan derdi. Askerleri içinde bana olsun askerlerime olmasın derdi. Ben oraya gittiğim zaman annenin yüzüne bakamam derdi. Kısmet şehadetmiş bize sabır lazım. Onun gittiği yeri bildiğimiz için sevinçliyiz, bir daha göremeyeceğimiz için üzüntülüyüz. Allah kimseye evlat ve kardeş acısı yaşatmasın. Zorunlu görevinden sonra oradaki durumdan dolayı bırakmak istemedi orayı. Ben burayı bitireyim dedi. Timi dağda pişirmeden gelemem derdi." ifadelerini kullandı.