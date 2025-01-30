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Giriş Tarihi: 30.1.2025 14:39 Son Güncelleme: 30.1.2025 14:43

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen 'Futbol turnuvası' başladı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen 'Kurumlar arası futbol turnuvası” Mersin'de başladı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen ’Futbol turnuvası’ başladı

Mersin Valiliği himayelerinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Mehmet Selim Kiraz Kurumlar Arası Futbol Turnuvası' hem sportif bir rekabet ortamı sunacak hem de kurumlar arasındaki dayanışmayı ve motivasyonu artırarak dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarılması hedefleniyor. Mezitli sentetik futbol sahasında düzenlenen futbol turnuvası, 28 Şubat'ta sona erecek.

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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen 'Futbol turnuvası' başladı
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