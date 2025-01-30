Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen ’Futbol turnuvası’ başladı

Mersin Valiliği himayelerinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Mehmet Selim Kiraz Kurumlar Arası Futbol Turnuvası' hem sportif bir rekabet ortamı sunacak hem de kurumlar arasındaki dayanışmayı ve motivasyonu artırarak dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarılması hedefleniyor. Mezitli sentetik futbol sahasında düzenlenen futbol turnuvası, 28 Şubat'ta sona erecek.