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Giriş Tarihi: 6.1.2025 19:16 Son Güncelleme: 6.1.2025 19:46

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Anısı Çatalca Adliyesinde yaşatılacak

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz Çatalca Adliyesini ziyaret etti.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın Anısı Çatalca Adliyesinde yaşatılacak

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğraflarının olduğu hatıra köşesini gören Hakkı Kiraz duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç ise yaptığı açıklamada; Şehit savcımızın anısının tüm adliyelerde yaşatılması gerektiğini belirtip, adliyemiz küçük olup elverdiği ölçüde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesiyle arkadaşlarıyla ve hayatına dair önemli fotoğraflarının olduğu hatıra köşesi yaptıklarını, bu köşenin oluşumunda ve devamında bizleri kırmayıp gelen Hakkı Kiraz amcamıza şükranlarımızı sunuyoruz, Hakkı amca oğlunu bu ülkeye şehit vermişse de ülkenin dört bir yanında bizim gibi evlatları onun her zaman yanında olacaktır. Şehidimizi rahmetli olduğu günden bu yana hiç unutmadık acısı hala yüreklerimizde. Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı hiçbir zaman da unutmayacağız. Unutturmayacağız. Şehidimizin hatırasını hep yaşatmanın gayretinde olacağız." dedi.

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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Anısı Çatalca Adliyesinde yaşatılacak
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