Şehit Eren’in adı okulda yaşayacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) adı memleketi Adana'nın Feke ilçesinde okuduğu okula verildi. Feke Kaymakamlığı'nın kararıyla Ormancık Ortaokulu'nun adı "Ormancık Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu" olarak değiştirildi.
Şehidin annesi Ayşe ve babası İsmail Kızıldağ, oğullarının adının okula verilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdiler. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ise şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını kaydederek, "Şehidimizin adını yaşatmak bizlerin görevidir. Şehidimizin ismi milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Okunan duaların ardından şehit Eren Kızıldağ anısına okul bahçesine ağaç dikildi.