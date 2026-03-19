Şehit eşinden anlamlı bağış

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün eşi Dilek Külünk, evini Kur'an kursu olarak kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Külünk, "Bu bağışla en büyük arzumuz, dinimizi doğru kaynaklardan, doğru usulle öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza güvenilir bir kapı aralamaktır" dedi. Külünk, inancın doğru anlaşılmasının toplumsal huzurun ve birlik ruhunun en güçlü temellerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Din gibi son derece hassas ve derin bir mesele, vatandaşlarımızın yanlış yönlendirilmemesi, kirli ideolojiler tarafından istismar edilmemesi ve zihinlerinin zehirlenmemesi için devletin denetimindeki güvenilir kurumlar aracılığıyla öğrenilmelidir. Bu bağışın, şehidimizin adını yaşatan kalıcı bir hayra dönüşmesini, diğer yandan da vatandaşlarımızın hakikate sağlam ve güvenli bir yoldan ulaşmalarına vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz." AA

