Şehit eşinin anısına gençlere trafik eğitimi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2016 yılında trafik akışını düzenlerken motosikletin çarpması sonucu şehit olan Sabri Emir'in okul öncesi öğretmeni 42 yaşındaki eşi Özlem Emir, eşinin ardından trafikteki kural ihlallerinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara trafik eğitimi vermeye karar verdi. Aynı yıl Bornova Kaymakamlığının "Gönül Elçileri Projesi" ile öğrencilere eğitim vermeye başlayan Emir, 2021'de Sabri Emir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi işbirliğinde "Trafik Kurallarına Uymak Hayat Kurtarır Projesi"ni hayata geçirdi.

Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerle eşinin adının verildiği Şehit Sabri Emir Bisikletli Tim Amirliği Trafik Çocuk Eğitim Parkı'nda bir araya gelen Emir, trafik levhaları, yaya geçidi, kırmızı ışık ve emniyet kemeri gibi temel kuralların önemini anlatıyor. Öğrenciler, polislerin de desteğiyle öğrendiklerini trafik eğitim parkurunda uygulamalı olarak hayata geçiriyor. Ankara, Aydın, Gaziantep ve İstanbul'da derneğin temsilciliklerini kuran Özlem Emir, çalışmasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor.