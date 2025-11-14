Şehit Eşinin Sözleri Yürekleri Dağladı: "Dik tut oğlum başını, senin baban kahraman"

9 Kasım Azerbaycan Zafer Günü için Azerbaycan'a giden 20 askerimiz, Azerbaycan görevi dönüşünde içinde bulundukları C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ile şehit oldu. Kargo uçağında şehit düşen 20 askerden biri olan Amasyalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Kaplan'ın cenazesi, Ankara'daki resmi törenin ardından sabah saatlerinde askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Buradan kara yoluyla Gümüşhacıköy'e ulaşan şehidin cenazesi, babaevinde alınan helalliğin ardından Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle vatandaşların ve protokolün katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, il jandarma ve emniyet yetkilileri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Dilşat ve babası Ümit Kaplan gözyaşlarına hakim olamazken, eşi Hülya Kaplan oğluna "Dik tut oğlum başını, dik tut yavrum. Senin Baban Kahraman" diyerek ağıt yaktı. Şehidin güçlükle ayakta duran ailesi ve yakınları, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Geride gözü yaşlı bir eş, 2 çocuk bırakan kahraman Şehit Hamdi Armağan Kaplan, uğruna can verdiği vatan toprağına verildi.