Şehit Kime Denir? Kur’an-ı Kerim’e Göre Kimler Şehit Olarak Kabul Edilir?

İslam'da şehitlik, yüce ve özel bir konum olarak kabul edilir. Kadın veya erkek fark etmeksizin, şehit olanlar onurlandırılır ve ahirette ödüllendirilir. Şehitlik kavramı incelendiğinde, onun kendi içinde derecelere ayrıldığı görülür. Savaş, doğal afet ve felaketler sonucu hayatını kaybedenler şehit olurlar. Başka kimlerin olduğunu öğrenmek için şehit kime denir ve Kur'an-ı Kerim'e göre kimler şehit olarak kabul edilir araştırmakta fayda vardır.

Şehit Kime Denir?

İslam dini, şehitlik mertebesine ayrı bir önem atfetmiş ve şehit olanların cennete gireceğini müjdelemiştir. Şehit sözcüğü, şehadet (şühûd) mastarından türeyen dini bir ifadedir. Kelimenin anlamına bakıldığında, "bir olaya tanıklık etmek", "bildiğini açıklayarak şahitlik etmek" ve "bir yerde hazır halde bulunmak" demek olduğu görülür. Şehit, Allah (c.c.) yolunda öldürülenleri tanımlayan dini bir terimdir. Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için mücadele ve fedakarlık sonucu hayatını kaybedenlerin ulaşabileceği bir makamdır.

Allah (c.c.) katında yüksek bir dereceye sahip olduğuna inanılan şehitler, kendi içlerinde sınıflandırılır. İslam'a göre yalnızca itikadı tam ve imanı güçlü olanlar şehit olabilirler. Hz. Muhammed (asm.) bir hadisinde, "Şehitler kabir âleminde Cennetin kapısında akan bir nehrin kıyısında yeşil bir çadırın içindedirler. Rızıkları sabah akşam kendilerine Cennet'ten gelir" buyurmuştur. Ek olarak, Peygamber Efendimiz (sav.), yedi şehitlik mertebesi olduğundan bahsetmiştir. Buna göre;

1. Allah yolunda ölen kişi şehit olur.

2. Suda boğularak ölen kişi şehit olur.

3. Vebadan dolayı ölen kişi şehit olur.

4. Akciğer hastalıkları nedeniyle ölen kişi şehit olur.

5. Yıkık altında kalarak ölen kişi şehit olur.

6. Gebe iken ölen kadın şehit olur.

7. Doğum sırasında ölen kadın şehit olur.

Ayrıca aklını kaybederek ölenler, mide ağrısından ölenler, savaşta yaralandıktan sonra tedavi gören ve sonradan ölenler, deprem, yangın, sel ve benzeri afetler nedeniyle ölenler, çeşitli musibetlere maruz kalarak ölenler ve ilim yolunda ölen müminler şehit olur.

Kuran-ı Kerim'de Kimler Şehit Sayılır?

Allah yolunda canını feda eden, hastalıktan veya çeşitli felaketlerden dolayı hayatını kaybedenler şehittir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (sas.) bir hadisinde; "Kim içtenlikle Allah'tan (cc) şehit olmayı dilerse yatağında bile ölse Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır." (M4930 Müslim, İmâre, 157) buyurmuştur. Bir diğer hadisinde, "Kim malını korurken öldürülürse şehittir, kim dini uğruna öldürülürse şehittir, kim canı uğruna öldürülürse şehittir, kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir." (T1421 Tirmizî, Diyât, 21) buyurmuştur. Bakara Sûresi'nin 2. ve 154. âyetlerinde şöyle buyurulmuştur, "...Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz....onlar diridirler fakat siz fark etmiyorsunuz…" Muhammed Sûresi 47. ve 4.,6. âyetlerde ise "Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini zayi etmez...Allah, onları kendilerine tanıtmış olduğu cennete koyacaktır…" buyurulmuştur.