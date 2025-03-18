Şehit kızı Demir: Allah bu güzel şerefi bize de nasip etti

Fethiye Şehitler Anıtı önünde yapılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü törenine katılan Ravzanur Demir şehit kızı olmaktan gururlu olduğunu ifade etti.

Demir, "Allah böyle bir güzel şerefi bizlere nasip etti. Bu vatan topraklarında birlik ve beraberlikle aynı bayrağın altında aynı huzur ve güzellikle, aynı milletle bu vatan ezelden beridir şehit veriyor. Topraklarımız kanla bulaşmış. Ezelden beridir bu millet öyle bir millet ki korkusuzca düşmanlarının üzerine gidiyor. İnşallah yeni nesillerde cihada, düşmana karşı cenk ederek, bağımsızlığımızı koruyan bir millet olacağız." diye konuştu.