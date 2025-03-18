Şehit Orçun Munyas’ın ailesi: Oğlumuz vatan için şehit oldu

Orçun Munyas'ın annesi Gürsel Munyas ile babası Mehmet Munyas torunu İpek Nalbantoğlu'nun şehitleri anlatan şiirini dinlerlerken, çok duygulandılar. Fethiye Şehitler Anıtı önündeki törenin ardından şehit Munyas ailesi "Bütün şehitler ana kuzusu vatanımız sağ olsun. Her şehitler anma günlerinde oğlumu da anıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Şehit annesi Gürsel Munyas, "Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü bütün şehitlerimizi ve oğlumu anıyoruz. Oğlum sanki gelecekmiş gibi bekliyoruz. Vatan için şehit oldu. Aradan 9 yıl geçti. Oğlumun kokusunu özledim. Bütün şehitlerimiz ana kuzusu. Vatanımız sağ olsun." dedi. Mehmet Munyas ise, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelere sabırlar diliyorum. Vatanımız sağ olsun. Her şey vatan için. "diye konuştu.