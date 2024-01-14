Şehit Murat Atar memleketinde binlerce kişi uğurladı

Şehit Atar'ın cenazesi, Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen askeri törenle karşılanan şehidin ailesi ve yakınları, gözyaşları içinde acılarını paylaştı. Ardından, dualar eşliğinde Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü. Bugün Ünye Devlet Hastanesi'nden alınarak memleketi İkizce ilçesine getirildi.

Şehidin cenazesini Ordu'nun İkizce ilçesinde binlerce kişi karşıladı. Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip bir tören düzenlendi. Şehit Atar'ın yakınları, burada duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından, Bolluk Mahallesi'nde toprağa verilen şehit, vatan topraklarına dualarla emanet edildi.

Şehit Murat Atar'ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği bilgisi de öne çıktı. Dört kardeşin en küçüğü olan şehit Er Murat Atar bekardı.

Şehidin kardeşleri naaşı başında fotoğraflarını öperek gözyaşı döktüler.

Şehit olan Atar'ın cenaze törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.