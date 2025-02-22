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Giriş Tarihi: 22.2.2025 15:11 Son Güncelleme: 22.2.2025 15:28

Şehit Mustafa Uslu Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Şehit Mustafa Uslu Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uslu'nun naaşı, dün gece askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildikten sonra, ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karayoluyla Çukuröz köyündeki baba ocağına getirilen şehidin cenazesi için evinin önünde helallik alındı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yüzlerce vatandaş, şehidi Türk bayraklarıyla karşıladı.

Şehidin annesi Keziban, babası Sadık Uslu ve kardeşleri Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu, tabutun başında gözyaşı döktü. Bekar olan 24 yaşındaki şehit Uslu'nun cenazesi, helallik alınmasının ardından köy meydanına götürüldü. Çorum Valisi Ali Çalgan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Köy meydanında kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uslu'nun naaşı, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. 3 Aralık 2023'te Hakkari Çukurca 2. Hudut Tugayı 4. Komando Tabur Komutanlığı emrine atanan şehit Mustafa Uslu, 20 Şubat Perşembe günü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

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Şehit Mustafa Uslu Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı
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