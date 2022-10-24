Şehit oğlunun öğrendiği ilk türküyü evladının mezar taşına yazdırdı

Pekdoğan, odada oğlunun çok sevdiği bağlaması, kendi çektiği fotoğrafları, kıyafetleri, en son cebinden çıkan para ve kimliğinin bulunduğunu dile getirdi. Evladının cebinden çıkan son parayı da ömrünün sonuna kadar saklayacağını anlatan acılı anne şöyle devam etti: "Çünkü o paraya eli değdi. Arabasının ruhsatına, plakasına kadar saklıyorum. Hepsi onun diye saklamaya çalışıyorum. Oğlum bağlama da çalardı. Bazen onları da dinliyorum. Şehitlikte mezar taşına 'Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular, hep gülen gözümü ağlar koydular, ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor.' diye çocuğumun öğrendiği ilk türkünün sözlerini yazdırdım. Bazen evde kimse olmadığı zaman odasına girip söylediği türküleri de açıp yanımda gibi dinliyorum."