Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz ölümünün 7.yıl dönümünde kabri başında anıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyü İlkokulu öğretmeni Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz, yaz tatili için ailesinin yanına Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de kaçırılmıştı. PKK'lı teröristler tarafından aracı kurşunlanan öğretmenin 12 Temmuz 2017'de Tunceli Pülümür çayında cesedi bulunmuştu. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde defnedildi.

Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrine karanfil bırakılarak, dua edildi. Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit ve kardeşi Yahya'nın da hazır bulunduğu törende şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet, şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

Vali Tanrısever, "Aradan yedi yıl geçti. Ancak ne acımız geçti, ne acımız ne de kinimiz dindi. Acımız taze. PKK terör örgütüne karşı olan kinimiz hiç bitmeyecek. Tüm güvelik kuvvetlerimiz ülkemizde terörün ayak bastığı her yeri temizlediği gibi, tüm coğrafyada temizleyeceği, sınırlarımız ötesinde bize yönelik tehlikeleri de temizleyince gönlümüze su serpmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Şehit öğretmenin mezarını ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve diğer ilgililer ziyaret etti.