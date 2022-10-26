Haberler Yaşam Haberleri Şehit öğretmen Neşe ile babası mezarı başında anıldı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:26 Son Güncelleme: 26.10.2022 13:50

Şehit öğretmen Neşe ile babası mezarı başında anıldı

Diyarbakır'ın, Bismil ilçesi, Çavuşlu Köyü İlkokuluna ataması yapıldıktan sonra köy okulunu kendi maaşıyla tamir ettirerek açtıran öğretmen Neşe Alten, öğretmenliğinin 25. gününde babasıyla birlikte PKK’lı teröristlerce katledildi. Şehit öğretmen Neşe Alten şahadetinin 29. yılında mezarı başında anıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit öğretmen Neşe ile babası mezarı başında anıldı

Öğretmen olarak atandığı Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda okulun duvarlarının yıkık, sıraların kırık olduğunu görünce kendi maaşıyla okulu ayağa kaldıran Neşe öğretmeni babası yalnız bırakmadı. Kızıyla birlikte görev yaptığı yere giden babası okulun tamirine de yardımcı oldu. 10 günde okulu tamir ettirerek eğitime açtıran Neşe öğretmen öğretmenliğinin 25. gününde terör örgütü PKK'nın hedefi oldu.



Okuldan geldikten sonra akşam yemeği hazırlayan Neşe Alten'in kapısını "Biz köydeniz" diyerek çalan teröristler Neşe öğretme "Baskıcı T.C.'nin hiç bir öğretmenini Kürdistan'a sokmayız" dedi. Baba Hasan Alten'in "Kızımı bırakın beni öldürün" demesiyle birlikte teröristler babasını Neşe öğretmenin yanında öldürdü. Teröristler Neşe Alten öğretmeni saçlarından sürükleyerek köyün içinden çıkışına kadar sürükleyerek götürdü. Sol göğsüne 5, sağ göğsüne 5 mermi sıkıp orada şehit edilen Neşe Alten ile babası Hasan Alten'in cenazeleri Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine defnedildi. Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası şahadetlerinin 29. yılında mezarları başında anıldı.

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Şehit öğretmen Neşe ile babası mezarı başında anıldı
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